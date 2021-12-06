Panadol’un zamlanması meselesiyle ilgili Eczacılar Birliği Başkanı Umut Oksuz ile konuştuk. Kendisi ilaçların zamlanmasının eczacıların insiyatifinde olmadığını, özellikle ithal ilaçların dövize endeksli olduğunu ifade etti. Halkın özellikle ithal ilaçları daha ucuza alabilmesi için devletin ilaçtan aldığı vergilerde indirime gitmesini önerdiklerini ancak bu önerinin kabul görmediğini söyledi… Amaç halkın ilaca bu zor dönemde daha ucuza ulaşması ise bu konuda mutlaka bir adım atılmalı…
(Mehmet Ekin Vaiz)
Secimde adaylar ne yapacak sorusu devamli soruluyor.. gercekten gereksiz isler.. vatandas gecim derdinde melhem olan yok..Halk sadece 50 vekilin maas almasina vesile olacaktir.. gerisi fasa fiso ... Tunelde isik goren varsa
(Bülent Kılıçoğlu)
Rumlara petrol satışı yapılmayacak kararı tam da ırkçı ve ayrılıkçı anlayışın ta kendisidir. Mağusa’daki konuştuğum petrol istasyon sahipleri böyle bir karara uymayacaklarını söylediler.
(Okan Dağlı)
Saçma bir uygulama !
Güney plakalı araçlara benzin satmayacakmışık. İstermin şimdi almasınlar bizi Alfa Mega'ya veya Jumbo'ya?
İşin gırgırı bir tarafa misilleme olarak artık Türkler Larnaca veya Baf havalimanlarından uçamazlar deseler ne hissedersiniz ?
(Gürcan Topukçu)
Bugün güneyden gelenlere akaryakıt yasağı tedarik zincirinde yaşanan sorunlar çözülmezse güneyden akaryakıt alma aşamasına bile gelebilir.
Bu işlerin doğrusu iki toplumlu komitelerde yaşanan sıkıntıları ortaya koyarak ortak çözümler ve diyalog yolunu açmaktır.
Evet tedarikte yaşanan sıkıntılar sonucu bu kritik emtia kurallara bağlanabilir ama bu kadar geçirgen yapılarda bu gibi kararlar diyalog yolu ile anlatılır ve çözümlenir.
Ağzımızdan çıkan sözlerin sonuçlarını hesap etmek gerek.
(Mehmet Harmancı)
Oynak döviz kurları nedeniyle ülke için yeteri kadar akaryakıt siparişi vermeyerek kıtlık yaratan, tekel durumdaki 2 ithalatçı firmaya sözünü geçiremeyen başbakan suçluyu buldu. Suçlu bizden benzin alan Rum'lar imiş. Yazık, ırkçılık en tehlikeli hastalıktır. Ve yaşanan her rezalette suçu Rum'lara yüklemenizden vazgeçiniz çünkü vatandaş artık yemiyor. Aklınıza mukayyet olunuz#foreverkktc
(Ufuk Çağa)
Būyūksūn be reis, ne öngörū ne vizyondur bu Ya Rab, Avrupa'da kıtlık başladı dedin de inanmadık. Öyle bir refah seviyesine ulaştık ki Avrupalılar bir mūlteci gibi bizim topraklara akın ediyor. Allahulazim. Hele Sayın Başbakanın ticari zekasına şapka çıkarılır, yakıt neden yok sorununa çare bulacağına ve benzin almaya gelenlere ne kadar çok şey satarıma bakacağına başka yollar arıyor. Basın zammı da yarın yakıt gelir biz kaldırırık daha. Şaha kalktık şaha
(Gökhan Öztürk)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.