Yaya geçidi yayaların yolun karşıya emniyetle geçmesi içindir. Araçların, yaya geçidi başında bekleyen birine yol vermesi kuraldır. Ancak tüm bu gerçekler yayanın manken gibi salına salına yolu geçmesini gerektirmez. Yaya da karşı tarafa sivri ve hızlı olarak geçmek durumundadır.

(Bülent Dizdarlı)



Hade bizim esamemiz okunmaz da, yahu 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyetinde bu gidişe nasıl dur denilemez nasıl olur da Arabın söylediği "Dur bakali ne olecak". şeklindeki beklemesi gibi durup ülkenin bile bile uçuruma sürüklenişini bile bile batırıldığını seyredmeyi anlamak imkânsız.

(Hasan Mullaoğulları)





Her gün döviz yükselsin… Sonra herşeye zam gelsin… Sonra her gün gene döviz yükselsin… Sonra gene her şeye zam gelsin… Bu iş böyle gitmez…

(Mehmet Ekin Vaiz)



Eskiden elimizde yoktu diye ağlardık, şimdi ise hastanede biontek bolca var ama aşı olmaya giden az. Aşıların anlaşılan her 6-12 ayda (aşısına göre) bir yenilenmesi gerekiyor. Onun için tüm iki aşılıların (özellikle sinovak) üçüncü ve hatta dördüncü aşıyı (tercihen biontek) yaptırması elzem.

(Mete Hatay)



Ülkemizde son durum.

Covit-19 testlerinde 200 rakamını aştık,

Trafik kazalarında, kaza sayısı günlük 20-25'e

Kazalar ölümler haftada 2'ye ulaştı.

Denetim ve "Caydırıcı Ceza" gerekli diye uyarmaktan dilimizde tüy bitti, sama hala anlatamıyoruz.

Çok bilmişler, "Eğitim" diyor.

Ama kimi eğitecekler?

HATIRLATIRIM.

Sirklerde,

Eğitilmiş,

Arslan, Kaplan, Köpek, At, Maymun, Yunus, hatta Fil görürsünüz da,

Hiç düşündünüz mü...

Neden...

Hiç bir zaman,

Koyun ve Öküz görmezsiniz?

Göremezsiniz,

Çünkü,

Eğitimi,

Eğitimi algılayabilene verebilirsiniz.

Bizim ülkemizde,

O kadar çok algılama yeteneğinden yoksun var ki!

(Ülker Fahri)





Münhal

Ekonomide bugünle birlikte 20 yıl sonranın hesabını yapmayı düşünen vekillere ihtiyacımız var. Küçük esnafı, evinde tarhana yapan hellim yapan reçel yapan Ayşe teyzeyi, Fatma nineyi destekleyecek bir yapı düşünen vekillere ihtiyacımız var. Ekonomide ithalat ile ihracat dengesinin ne olduğunu bilen vekillere ihtiyacımız var. Ekonominin dışa bağımlı tl ile devam edilecekse bunun döviz karşısındaki erimesinin halka yansıtılmadan nasıl sübvansiye edileceğini düşünen vekillere ihtiyacımız var. Bu kriterlere uygun vekil varsa gelsin hemen başlasın.

(İzzet Türkmen)