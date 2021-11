PCR olsun, Antijen olsun yapılan her test'in sonucu mesaj olarak telefonumuza geliyor.

Ercan'da yapılan test neden gelmedi?

Yoksa, test için alınan 90 TL. Bir nevi haraç mı? Numune alınıyor ama sanırım test falan yapılmadan çöpe atılıyor herhalde. Aksi olsa, sonuç çıkmadan alandan ayrılmamıza izin vermezler, sonuç da telefonumuza mesaj olarak gelirdi.

(Nezihi Beyaz)



Bu adanın en önemli kültürel miraslarından biri olan Mağusa Suriçi’ndeki “Şömineli Ev”siyasi rant uğruna bir restorana kiralanıyor. Bu konuda ses verecek ya da tepki koyacak bir siyasi parti veya milletvekili yok mu? Bu kadar mı sahipsiz kültürel miraslarımız? Meyhaneye dönüştürülecek Venedik-Osmanlı dönemlerine ait bu kültürel miras bu kadar mı değersiz? Bu konularda konferanslar veren, dersler anlatan, master programları açan üniversitelerimiz nerede? Eğer yoksanız, bilin ki bu adada kendimizi, kendi varlığımızı inkar ediyoruz demektir.

(Okan Dağlı)



Bu devlet; Devletin arkasına sığınıp o koltuktan bu koltuğa geçenlerin değil. Bu devlet her türlü zorluğa rağmen devletinden, bayrağından vazgeçmeyenlerindir. Yaşasın Cumhuriyet...

(Göktürk Ötüken)



Hükümet kendi çaldı, kendi oynadı, güvenoyu aldı.

Bu, seçime kadar geçecek sürede, seçim yasakları içinde devam edip son bulacak bir hükümettir.

And olsun, önceki gün mecliste de söyledim!

Bu hükümetin siyasi maksatlı veya gayrı yasal, gayrı adil tüm iş ve işlemleri iptal edilecek!

Örneğin Mağusa'daki "Şömineli Ev" örneğindeki gibi, kaşla göz arasında ulufe dağıtmaya ya da ganimet avına yeltenenlere itibar edilmesin.

Bu buza yazılı yazıdan öteye gitmez...

(Erkut Şahali)



197 vaka; 141 yerel. Henüz mekanlara kapanmadık; okullarda vakalar artmıyor, 20-30 bandında seyrediyoruz.

Sorun; 20-45 aralığında. Maşallah, mekanlar bizim, geceler bizim. Bu yaş aralığı daha dikkatli olur, mekanlar da AdaPass üstünden denetimi elden bırakmazsa…

Aksi, istemediğimiz şeyleri konuşacağız.

Şöyle düşünün, Acil Durum Hastanesi’nde 10 civarı boş yatak var, yarın dolar, olmadı Pazartesi- Salı. Mevcut hastalar taburcu olacak noktada dEĞİL.

Hastane içerisinde daha önce göğüs garantina olarak kullanılan alan yarından itibaren hastalar için açılacak, 30 civarında yatağı var.

Bulaşmamak, birbirimizi korumak gerek.

Önümüz kış, daha başlamadık ve 200 bandındayız. Bu ülkeyi seviyorsak; daha dikkatli olma zamanı.

Herkeş birbirine iyi baksın. Hiçbirşey olmazsa bile, birşeyler olur, vaka sayısı azalır…

(Hüseyin Ekmekçi)



Elektirik yok , ilac yok, düzgün hastahane yok, para yok , yangın helikopteri yok saysak bitmez ama güçlü bir devletmişik! Al da gelll

(Emirali Tatlıdil)