Yurtdışından Doğa Park ekibimize katılacak olan arkadaşımızın çalışma izni için 1.5 aydır tüm aşamaları tamamladık, münhali açtık bekledik, teminatları yaptık, tüm gerekli belgeleri toparladık, arkadaşımız biletini aldı biz de son işlemleri tamamlamak için bugün Çalışma Dairesine gittiğimizde bize af çıktığından dolayı yeni işlemlerin durdurulduğunu ve Ocak 2022'den önce adaya gelemeyeceği söylendi...

Amaç aftan yararlanan kişilerin işe alınmasıymış eyvallah da bu adada bu çıkarılan Af'tan yararlanacak hayvan davranışları uzmanı, laboratuvar tecrübesi olan doktoralı biyolog var da ben mi bilmiyorum?

Bir iş yaparken başka işi bozmadan beceremiyor muyuz? Gerçekten söyleyecek birşey yok...

(Kemal Basat)



Şimdiki karma oy sistemine göre, Lefkoşa’da en az 8, en çok 16, Mağusa’da en az 6, en çok 13, Girne’de en az 5, en çok 10, İskele’de en az 2, en çok 5, Güzelyurt’ta en az 2, en çok 4 ve Lefke’de en az 1, en çok 2 milletvekili adayını işaretlemek gerekiyor. Hiç tanımadığın, tanımayacağın, bölgesine hiç uğramadığın, uğramayacağın bir aday için o bölge insanının iradesi önüne geçercesine oy vermek zorundasın. 1 eksik veya 1 fazla işaretleme oyun yanmasını gerektirecektir. Ülkemiz seçmeni hep Oxford ve Harvard mezunu ya bu sistemi rahatlıkla uygular.

(Songuç Kürşad)





Bu karma bizim memlekete göre değil. Ola ki karma oy verdik. Örneğin ben CTP'liyim. Karma kullandım. Beğendiğim birkaç TDP ve UBP'liye oy verdim diyelim. Bu oy verdiklerim sanki partilerinin aldığı kararların dışında bir karar alabilirlermiş gibi düşünür çoğu insan... Günün sonunda parti kararı önemli... Dolayısı ile karma verdiğimiz oyların ben çok fazla istediğimiz sonuca hizmet etmediğini düşünüyorum

(Barış Uzunahmet)





Kıbrıslı Türkler geçen yıl 10 Kasım 2020’de kimliği, kökeni, ekonomik durumu farketmeksizin ve bu zenginlikle Demokrasi ve İrade Platformu öncülüğünde düzenlenen eyleme müthiş bir coşku ve cesaret ile katılmıştı.

Bizlerin hem Demokratik hem de Ekonomik alanda ayakları üzerinde duran bir sistem talebi ile bunu kurgulayacak özne olduğumuz gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini, irademize müdahale edilmemesi gerektiğini tüm dünyaya – en yakından en uzağa- duyurmayı da başarmıştık.

Bu yıl yine aynı tarihlerde 13 Kasım 2021’de aynı kararlılık ve mücadele ruhu ile ekonomik daralmaya, demokratik erozyona, zamlara, çözümsüzlüğe, umursuzluğa karşı meydanda buluşuyoruz…

(Ürün Solyalı)



Dün akşam Ercan'da yaşadığım rezaleti yıllardır hiçbir havaalaninda yaşamadım.

Yüzlerce insan itiş-kakış, dip dibe antijen testi formaliteri için birbirini ezerken, kesin sağlıklı insanlar hastalığı kaptı.

5 ayrı işlemle KKTC'ye giriş formu dolduracak, parayı yatıracak, or kodu alacaksınız. Yıllardır internet kullanan biz bile zorlanırken, normal vatandaş ne yapsın?

Basitleştirin kardeşim. Bu ne bürokrasi?

Torpille göreve gelenler ancak bu kadar beceriyorlar demek ki...

(Nezihi Beyaz)





Az önce iş yerimdeki 223 ile başlayan telefonumuz çaldı. Rastgele ben cevapladım. Telefondaki kadın Google haritalardaki verilerimiz 1 senedir güncellenmezmiş diye yakında tüm işletme kaydımız silinecekmiş ve müşteri kaybedecekmişiz dedi. Silinmesini istemezsek kendileri bizim için bunu engelleyecekmiş. Bu işlem sonrasında bize bir hizmet faturası çıkaracaklarmış ve ayrıca 3 iş günü içinde bize sertifika yollayacaklarmış. Tam heyecanlı heyecanlı dinleyip kadının sözünü bitirmesini ve ona soruları sormayı planlarken hat koptu. O vakitten beridir ofise gelen tüm çağrıları ben açtım ama kadın geri aramadı. Ya silinirse napacayık a gızım deycektim

(Mustafa Gürkut)

