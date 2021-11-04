Gazimağusa belediyesi meclis üyesi sayısı normalde 18' dir....Bana göre 17... Bir tanesi ta en başından bir çift rugan ayakkabıya teslim oldu... Tuhaf olan kısmı ise geriye kalan 17 meclis üyesinin 17 Gr’lık yüreği olmadığı için 17 yıllık emekçinin işine son verilirken, buna itiraz edecek 17 kelimeyi bir araya getirememesidir. Bu kadar teslimiyetçi seçilmiş kişi acaba KKTC haricinde başka bir ülke de var mıdır?. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın sistemi dönemliktir. Bugün buna ses etmeyenler/ edemeyenler yarın kendi başlarına aynı durum geldiği zaman yine susup kalacaklar mı?... Îşsiz kalan emekçinin çocuğunun günahı boynunuza..... Dile kolay 17 yıl....

(Tamer Karakaşlı)



Hollanda hükümeti eylül ayı sonunda maske ve sosyal mesafe ile ilgili tüm kısıtlamaları kaldırmış ve normal hayata dönme kararı almıştı.

Ülke çapında yüksek aşılanma oranına ulaşılmasına rağmen, vaka sayılarının ve buna bağlı olarak yoğun bakımların doluluk oranının artmasıyla (aşısız olanların sebep olduğu yoğun bakım oranları bu tabii ki!) kısıtlamaların geri gelmesi görüşülmeye başlanmıştı.

Başbakan Mark Rutte tarafından dün duyurulan kararlara göre;

- tüm çalışanların çalışma sürelerinin en az yarısı kadar evden çalışması isteniyor. tüm işyerlerine gerekli bildirimler yapıldı. %50 evden %50 ofisten çalışma uygulamasına geçiliyor.

- tüm ortak kullanım alanları, mağazalar ve dükkanlarda maske kullanılması zorunlu hale getiriliyor.

- tüm ortak kullanım alanları için 1.5m sosyal mesafe kuralına uyulması isteniyor.

- covid-19 pasaport uygulaması (daha önce sadece kafe, restoran, sinema ve tiyatro alanları için zorunluydu) tüm müzeler, kültür-sanat alanları, spor salonları ve açık teraslar gibi ortak kullanım alanlarının tamamı için zorunlu hale getiriliyor.

(Gürcan Topukçu)



Çevrenizi temiz tutun. İşinizi iyi ve namuslu yapın. Yasalara saygılı olun. Topluma yararlı, ahlaklı çocuklar yetiştirin. Başkalarının ne söylediğine değil vicdanınızın söylediğine önem verin ve herşeyden önemlisi Allahtan başka kimseye minnet etmeyin...

(Göktürk Ötüken)



Seçime giren arkadaşlarımız hepsi Destek Verene de vermeyene de neden teşekkür ettiklerini bunca yıl sonra daha

Yeni yeni anlıyorum...

Verenler nettir ve anlar ana sütü kadar helal ediyor...

Vermeyenler iki guruptaymış meğer...

Size inanmayanlar ve Alicengiz oyunları ile sizin onu hak ettiğinizi bile bile zarar vermeye çalışanlar...

İnanmayanlara saygı duymak gerekiyor en az size destek verenler kadar..

Çünkü inandıkları noktada durmuşlardır ki benim en çok savunduğum duruştur..

Ve iyi ki varsınız teşekkür ediyorum..

Alicengiz oyunları ile hak ettiğinize inanmasına rağmen aleyhinizde çalışanlar bunlar birilerinin maşalarıdır Özgür değillerdir menfaatleri ön plandadır ve hem topluma hem demokrasimize zarar vermektedirler...

Bunlar ne kadar az olursa herkes için o kadar fazla iyi olur, çünkü daha az hasar veriyor...

Onlar da şu açıdan teşekkürü hak ediyor, hak etmeyen insanlara zarar vermeye çalıştıkları için millet uyanıyor ve hak edene sahip çıkıyor...

Kısaca aleyhinizde çalıştıkları için oylarınızı artırıyor...

Dolayısı ile onlara da kerhen bir teşekkürü hak ediyor..

(Gürsel Uzun)



