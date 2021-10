Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer halkı yanılttığımızı söylemiş, ancak yaptığımız yarım saatlik konuşmanın hangi cümlesinde halkı yanılttığımızı belirtmemiş. Halkı yanıltmışız, yani kabaca yalan söylemişiz. Neymiş yalan? Cevap yok. Şimdiye kadar katıldığımız toplantı, program, tv gibi her platformda Cafer Gürcafer üstüne basa basa bizimle aynı fikirde olduğunu söylüyor yani? Şimdi yine tv programına davet ediyor bizi, bizimle aynı fikirde olduğunu söylemek için?

(Merter Refikoğlu)



Karadeniz'de inatlaşmaya "tiki tikine" derler. Bazen o kadar inatlaşılır ki, inat eden niye inat ettiğini bile unutabilir. Erdoğan da has Rizeli olarak Osman Kavala meselesini "tiki tikine" bir hale getirdi. Suçsuz yere tutulan Kavala'nın serbest kalması için Dünya'daki sesler yükselerek artarken, Erdoğan bunu kişileştirerek, "tiki tikine" onu içerde tutmak istiyor görüntüsü veriyor. Olan da aylardır niye suçlandığını bile bilmeyen Osman Kavala'ya oluyor. Ey Reis yeter artık, bu kadar inat Kıbrıs eşeğinde bile yoktur.

(Mete Hatay)



Öğretilmiş çaresizlik

Kıbrıslı'ların getirildiği durum tam da budur.

Oysa,

Bir silkinseler,

Bir silkinseler de sahip oldukları gücü bir fark etseler

Ve...

Önce,

Kendilerini bu hale getirenlerden bir kurtulsalar.

(Ülker Fahri)





UBP Kurultayında Toplum Mühendisleri De Çaresiz...

Toplum mühendisleri yaklaşık bir yıldır UBP üzerinde ciddi çalışmalar yapmaktadır...

HP ve YDP sırasını savmış, Sıra UBP gelmiştir...

Son Kurultayda birinci gelen adayın neden çekildiğini kimse bilmiyor ancak o çekilirken kime bırakılmak istendiği herkes tarafından biliniyor...

Bu gün yaşananların kime yarayacağına bakıldığı zaman yine ayni kişiyi gösterdiği de aşikardır...

Yarayacağı kesin olmakla beraber yeteri kadar yarayabilecek mi o kesin değildir...

Bu gün yaşananlar İçin Allah kimseye bunu yaşatmasın derken, ortada olan bazı ifadeler de dikkate alındığında en güçlü iki adayın saf dışı kalmasına yönelik olması da çok düşündürücüdür...

Toplum mühendisleri bu işi iyi organize ettikleri, ancak onlara adayların da duruş ve hareketleri ile yardımcı oldukları da başka bir gerçek...

(Gürsel Uzun)



Sırada kim var!

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin istifasından sonra siyasi parti başkanları ile görüşen ve hiç birinin hükümet kurmak istemediğini öğrenen seçtirilmiş CB Ersin Tatar, nedendir bilinmez bağımsız (UBP rozeti takmış) üç milletvekili ile de görüştü.

Bugün de siyasi parti üyeleri ile görüşeceği yönünde beklenti olan Tatar’ın 31 Ekim’deki UBP Kurultayına kadar kimlerle görüşeceği merak ediliyor...

(Engin Arca)





Memleket yangın yeri. UBP kurultayında son düzlüğe girildi Allah’tan. Ama ne düzlük. Her şeyi dümdüz ederek ilerleniyor. Bir taraftan mahkemede yaşananlar, diğer tarafta Başbakan Ersan Saner’in konusu… Gözler yine UBP’de

Faiz Sucuoğlu cephesinde ise işler iyice karıştı. “Görmem, bilmem, tanımam” deniyordu, şimdi, “e geldiler bana görüntü versinler ama almadım, hesaplarını da ödedim yemek yeyip gitiler” oldu iş. E tanıyormuşsun işte. E haberiniz varmış işte…

Bakınız, bir ülke güvenlik sorunu aslında bu. Ortada bir görüntü var. Bu görüntü ile başbakana şantaj yapılıyor, başbakan polise gitmiyor. Başbakanın siyasi rakibi bu görüntülerden haberdar oluyor, o da polise gitmiyor. Sonuç? Hep beraber rezil olunuyor

(Hüseyin Ekmekçi)