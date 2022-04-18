Sokak aydınlatma ücreti alınıyor ama hizmet yok





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Gönyeli sakini vatandaşlarımız, ülkemizde yaklaşık 1,5 ay önce yapılan zamlarla birlikte elektrikte kilowatt saat ücretleri 2-3 kat artarken, alınan hizmetin kalitesinin değişmediğini belirterek sitemlerini ilettiler.

Gönyeli sakini vatandaşlarımız, yaşadıkları bölgede yaklaşık 3 aydır sokak lambalarının çalışmadığını ve adeta bir zifiri karanlık içerisinde yaşadıklarını belirttiler.

Geceleyin bu sokaklarda yürümek veya araç kullanmak isteyen bölge sakinlerinin çok zorlandığını dile getiren bölge sakinleri “o Alaca Karanlık Kuşağı filmindeki gibi her taraf simsiyah olduğu için bu sokaklarda yürümek yürek istiyor. Yürümeyi bırakın araç kullanırken dahi korkuyorsunuz” diye konuştular.

Kıb-Tek’in her ay sokak aydınlatma ücretini faturalarına yansıttığına dikkat çeken vatandaşlarımız buna karşın aylardır sokakların karanlığa boğulduğunu söylediler.

Defalarca Kıb-Tek’i arayıp şikayetlerini aktarmalarına karşın kimsenin bu bölgeye gelip bir çalışma yapmamasından dolayı isyan eden vatandaşlarımız yetkilileri göreve davet ettiler.



