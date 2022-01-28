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Soğuk hava hem hayvancıyı hem sebze üreticisini etkiliyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde son günlerde yaşanan soğuk hava nedeniyle gerek hayvancıların gerekse sebze üreticisini vurduğu bildirilmekte.

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Soğuk hava hem hayvancıyı hem sebze üreticisini etkiliyor
 
Hayvancıların yaşanan aşırı soğuklar nedeniyle hayvanlarının hastalandığından dolayı verimlerinin düştüğünü dile getirirken, özellikle geceleri çok soğuk olmasından dolayı hayvanların süt veriminin de azaldığı bildiriliyor.
Öte yandan sebze üreticilerinin açıkta olan kış sebzelerinin aşırı soğuklardan dolayı bozuldukları bildirilirken, bu bozulan sebzelerin başında enginar, marul, kereviz, patates gibi ürünler geldiği bildirilmekte.
Bu arada Lefke bölgesindeki Yeşilırmak köyünde çilek yetiştiricileri geçtiğimiz gün yağan karla karışık yağmur nedeniyle çileklerinin zarar gördüğünü bizlerle paylaştılar.
 
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