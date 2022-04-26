Şimdi Gabbari zamanı

Gabbarilerin birçok faydası olduklarını belirten doğa sever vatandaşlarımız ancak bu bitki toplarken çok dikkatli olmak gerektiğini söylüyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan doğasever bazı vatandaşlarımız, ülkemizde doğanın kış ve ilkbahar aylarından tüm cömertliğini gösterdiğini ifade ederek özellikle yağmurlu kış ayları sonrasında mantar, ayrelli ve daha birçok doğal bitkinin kendini gösterdiğini kaydettiler.

İlkbahar aylarının ortasında olduğumuz bugünlerde doğanın mucizevi bitkilerinden olan Gabbari’nin (Gabbar) filizlerini atmaya başladığını söyleyen doğasever vatandaşlarımız “Kimileri bu filizlerinden turşu yapıyor. Kimileri ise çiçeklerinden oluşan hıyarcığından turşu ancak her ikisi de insan sağlığına çok faydalı” diye konuştular.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kıraç bölgelerde açılmaya başlayan Gabbarilerin birçok faydası olduklarını belirten doğa sever vatandaşlarımız ancak bu bitki toplarken çok dikkatli olmak gerektiğini sözlerine eklediler. Bu bitkinin çiçeklenmesi döneminde sinekler başta olmak üzere birçok hayvanın üzerine geldiğini ifade eden vatandaşlarımız, bu nedenle de Kıbrıs engereklerinin de bu gabbari ağaçlarının gölgesinde avlarını beklemekte olduğunu söyleyerek herkesi dikkatli olmaya davet ettiler.

