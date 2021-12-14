Şehrin göbeğinde çöplük olur mu?

Vatandaş, “Herkes kafasına göre, bir yerlere çöp bırakıyor. Bu gidişatla çöpe boğulacağız” diyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Hamitköy sakini çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin her bölgesinde süren betonlaşma ve çöplüğe boğulmanın en bariz örneklerinden biri olan Hamitköy’ün kendini bilmez kişiler tarafından çöplüğe çevrildiğini iddia ederek gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Hamitköy’ün hızla büyüyen bir yerleşim yeri olduğunu ifade eden çevre dostu vatandaşlarımız, bu büyümenin betonlaşmaya dönüştüğünü ancak bundan daha büyük tehlikenin çevrenin moloz ve çöplerle kirletilmesi olduğunu belirttiler.

Fotoğrafta görülen yerin, köyün güney doğu kısmı olduğunu yani Lefkoşa-Mağusa anayolunun neredeyse dibi olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Bazı kendini bilmezler inşaatlardan çıkan çöp ve molozları buraya dökmeye başladı. Bu gidişle yen bir çöplükte burada oluşacak. Şehrin göbeğinde bir çöplük olacak” diye konuştular.

Çevre Dairesi ekiplerinin bunu ihbar kabul etmesini isteyen vatandaşlarımız, “Herkes kafasına göre, bir yerlere çöp bırakıyor. Bu gidişatla çöpe boğulacağız” diyerek sözlerini tamamladılar.

