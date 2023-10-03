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Şehir içi trafiği, arapsaçına döndü

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Şehir içi trafiği, arapsaçına döndü
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 Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde dün itibariyle okullarda tam gün eğitimin başladığını bu nedenle memurun iş çıkış saati ile öğrencilerin okuldan çıkış saatlerinin çakışması nedeniyle büyük şehirlerde trafiğin alt üst olduğunu iddia ettiler.
Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, saat 15.30’da memurun da mesaisinin bitmesiyle adeta yolların kilitlendiğini belirterek “Memur cennetinde sıradan bir iş çıkış saati! Üstüne okul çıkış saati de eklenince Hindistan trafiği oldu” dediler.
Özellikle Lefkoşa okullar bölgesinin, Yenişehir ışıklarının ve Merkez Bankası yanındaki Özgürlük Çemberinin olduğu bölgede trafiğin alt üst olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Hem zaman hem de enerji kaybı oluyor. Ülkemizde toplu taşımacılığın gelişmemesinin en kötü sonucu bu trafiğin arap saçına dönmesidir” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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