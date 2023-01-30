Şans eseri yaşamak!

Ayaklı Gazete’ye Çatalköy bölgesinden ulaşan bir vatandaşımız bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini dile getirerek ülkede artık şan eseri yaşadığımızı ifade etti.

Çatalköy sakini vatandaşımız Cuma akşamı işten eve dönerken, Çatalköy’de anayol sayılan, ancak hiç bir aydınlatma olmayan, yol kenarındaki bir inşaatta hiç bir güvenlik önlemi olmayan bir yerde yolun içine atılmış bir inşaat demirinin üzerinden farketmeden geçmesi sonucu lastiğe saplandığını ve anında lastiğin inmesine sebebiyet verdiğini kaydetti. Vatandaşımız “Kendimi yol içinde tehlikeli bir ortamda buldum. Süratli olmamam nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmeden durabildim” diyerek lastiğinin parçalanmasına mı üzülse yoksa daha büyük bir sorunla karşılaşmadığına mı sevinse anlayamadığını belirtti.

“Bu mu bize layık görülen ortam… Karanlık yollar, yollarda bolca çukur ve yıpranmış asfalt, kaldırımsız yaya yolu… Yazık… insan hayatı bu kadar mı değersiz…Şans eseri bir yaşam mı bize vaadedilen?” diyerek isyanını paylaştı.

