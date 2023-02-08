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Sanayiye bu görüntüler hiç yakışmıyor

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Sanayiye bu görüntüler hiç yakışmıyor
Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre duyarlısı bir vatandaşımız, dün bir işi için gittiği Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde karşılaştığı fotoğraftaki görüntü nedeniyle isyanını bizlerle paylaştı.
Vatandaşımız “Burası Lefkoşa Sanayi Bölgesi. Ülkemizde en çok işlenen ve en kalabalık olan bir sanayi alanı. Sanat dalından tutun fabrikalar, büyük şirketler, gazeteler, matbaalar, bankalar, daha neler, neler ne ararsanız bu sanayide bulabilirsiniz” diyerek tek bulunamayacak şeyin ise temizlik olduğunu dile getirdi.
Bu görüntünün çok çirkin bir görüntü olduğunu vurgulayan vatandaşımız “Ben bu pisliği yapan insanlara soruyorum. Ben mi gelip temizleyeceğim senin iş yerinin önünü? Yoksa hükümeti mi belediyeyi mi beklersiniz?” diye seslendi.
Herkesin kendi işyerinin önünü veya kapısının önünü temizliğini yapması gerektiğini dile getiren vatandaşımız, bu işyerinin sahibine seslenerek “Kardeşim senin kapının önüdür bu, yapsana temizliğini. Senin iş yerinin önü için beni mi, belediyeyi mi, devleti mi beklersin gelip temizlesin” dedi.
Bu konuda daha önce yapılan açıklamada işyeri önünü temiz tutmayanların cezalandırılacağının açıklandığını hatırlatan vatandaşımız, yazılacak cezanın en ağır şekilde yazılması durumunda, bunu bir daha tekrarlayamayacağını iddia ederek bu görüntünün rezilliğin daniskası olduğunu sözlerine ekledi.
 
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