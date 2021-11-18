Sadık Gardiyanoğlu, milletvekilliğine aday

Ayaklı Gazete’ye siyasi kulislerden ulaşan haberlere göre, 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacağı açıklanan Milletvekilliği Erken Seçimi için partiler milletvekilliği adaylığı konusunda başvuruları almaya başlarken, sürpriz isimler yanında bilinen isimlerin ilk kez milletvekilliğine aday olmaya hazırlandıkları bildiriliyor.



İktidarın büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi’nde de milletvekilliği adaylığı için başvuruların başlamasıyla birlikte yıllardır parti içinde her kademede görev alan bir isim olan Sadık Gardiyanoğlu’nun milletvekilliğine aday olduğu bildirilmekte.

Partinin her kademesinde görev yapmış ve yaklaşık 6 yıldır UBP Lefkoşa İlçe Örgüt başkanı olan Sadık Gardiyanoğlu’nun milletvekilliğine adaylığını koyacağını açıklamasının ardından özellikle Lefkoşa bölgesinde önemli bir destek aldığı bize gelen bilgiler arasında.

Çalışkan kimliği ile bilinen Gardiyanoğlu’nun özellikle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yakınlığıyla bilinmekte.

