“Pile’ye yol insani konu, ya Lefkoşa’ya hayvani konu mu?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, kuzeyle güney arasında geçişlerin yapıldığı sınır kapılarından olan Metehan Sınır Kapısı’nda son günlerde yine yoğunluk yaşanmaya başladığını belirterek bu yoğunluğu önlenebileceğini ifade ederek sitemlerini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız, Lefkoşa bölgesinde araçlı geçişin yapıldığı tek sınır kapısı olan Metehan’ın her geçen gün yoğunlaştığını savunarak “Pile bölgesine bir yol yapılmaya çalışılmakta. Yetkililerimiz bunun insani konu olduğunu söylüyorlar. Peki Lefkoşa’da hayvani konu mu? Kuyruk kuzeyden güneye geçerken çekilen araç kuyruğu” diye sitem ettiler.

Lefkoşa bölgesine araçla geçiş yapılabilecek bir sınır kapısının açılmasının zaruri hale geldiğini ifade eden vatandaşlarımız, bu konuda her iki tarafın yetkililerinin de üç maymunu oynamaktan vaz geçmeleri gerektiğini sözlerine eklediler.

