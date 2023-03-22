“Partili ve yalaka olmak mı gerek?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkede her geçen gün biraz daha artan partizanlık ve yalakalığın mağdurlarından biri olduğunu ifade ederek bize gönderdiği belgeyle sitemlerini paylaştı.

Vatandaşımız “Bu belge 2014 yılından bu yana cüzdanımda gezer. Görünce bu nedir diyeceksiniz.

Bu belge benim gibi bu ülkede yeni iş kurmak için veya kendi işini geliştirmek için Devletin Sanayi Dairesine, bir sanayi arsası verilmesi için gerekli olan başvuru formudur. Gördüğünüz üzere tarih belli” dedi.

Bu zaman içerisinde bir çok kez sanayi dairesi müdürü olsun, çalışanları olsun Ekonomi ve Enerji Bakanı olsun hepsini ziyaret ettiği, fakat hakkı olan herhangi bir arsa kendisine verilmediğini iddia eden vatandaşımız “Şimdi ben sorarım neden?

1.Partili değilim

2.Yalaka değilim

3.Herhangi bir partiye bağışta (rüşvet) bulunmam.

4.Kıbrıslıyım (ana vatanlı değilim) yani 2. Sınıf vatandaşım

5. Gerek personelim gerek kendimin yatırımını zamanında yaptığım için heralde suç işlemiş sayılırım. Hani devletimiz hırsızı ve dalkavuklarını destekler ya ondan derim” diyerek sitem etti..

Vatandaşımız “Bu ülkede hakkımız olanı (ırkçılık değil sadece isyanımdır) Türkiyelisine, 3. Ülkelisine verirsen ve beni desteklemeyip küçük bırakmak zorunda kalırsan bütün ihaleleri eşlerine dostuna verdirirsen bizim gibi insanlar her zaman küçük esnaf olarak kalır” diyerek bu nedenle devlet yetkililerinin biraz yüzleri varsa utanmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

