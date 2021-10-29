banner583
Rogarlar temizlik bekliyor
Rogarlar temizlik bekliyor
15 0
Saatler geri alınacak
Saatler geri alınacak
20 0
 
Dumlupınar ve Cihangir gençlerine ağır cezalar
Dumlupınar ve Cihangir gençlerine ağır cezalar
44 0
Kaldırım değil, sanki da açık hava meyhanesi
Kaldırım değil, sanki da açık hava meyhanesi
83 0
Sivrili Demirspor turladı
Sivrili Demirspor turladı
37 0
UKÜ ve YDÜ gecenin galipleri
UKÜ ve YDÜ gecenin galipleri
19 0
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
34 0
banner661
banner726

Özatılgan halktan takdir topluyor

banner476

banner714
Özatılgan halktan takdir topluyor
banner721
 
 
Göreve geldiği günden beridir her zaman görevini ekibi ile birlikte laikiyle yürüten Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şube Amiri Mehmet Özatılgan halktan da takdir topluyor
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa bölgesinde trafik şubesini oldukça iyi çalıştığını dile getirerek bu konuda özellikle şube amirinin önemli katkısı olduğunu ifade ettiler.
Şube amir Özatılgan’ın mesai gözetmeksizin görevini aşk ile yapan polislere örnek teşkil ettiğini belirten vatandaşlarımız, bunun devamını dilediler.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.