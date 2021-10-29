Özatılgan halktan takdir topluyor





Göreve geldiği günden beridir her zaman görevini ekibi ile birlikte laikiyle yürüten Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şube Amiri Mehmet Özatılgan halktan da takdir topluyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa bölgesinde trafik şubesini oldukça iyi çalıştığını dile getirerek bu konuda özellikle şube amirinin önemli katkısı olduğunu ifade ettiler.

Şube amir Özatılgan’ın mesai gözetmeksizin görevini aşk ile yapan polislere örnek teşkil ettiğini belirten vatandaşlarımız, bunun devamını dilediler.



