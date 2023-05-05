Ot temizliği yaparken yılan ve böceklere dikkat

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde ilkbahar aylarının artık sonuna doğru ilerlediğimiz bugünlerde hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte çeşitli yılanların kış uykularından uyanarak ortaya çıktıkları, birçok böceğinde görüldüğü kaydediliyor.

Özellikle yılanların şu anda kurumakta olan otlardan dolayı fark edilmediklerini bu nedenle gerek bahçelerde iş yapanların gerekse kırlarda dolaşanların çok dikkatli olması gerektiği bildirilirken, zehirli yılanlardan olan Gufi (Kıbrıs engereği) yılanın kış uykusundan uyandıktan sonra zehrinin çok güçlü olduğunu unutmamak gerektiği bildirilmekte.

İlerleyen günlerde vatandaşların yapacakları ot temizliğinde çok dikkatli olmaları gerektiği zira bu yıl yılan popülasyonunun artma olasılığı olduğu bildirildi.

