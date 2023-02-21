Ortaköy Camisi SOS veriyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, Lefkoşa’nın tarihi yerlerinden biri olan Ortaköy Camisi’yle ilgili fotoğrafları bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Ortaköy Camisi’nin çok eski bir yapı olduğunu ifade eden vatandaşlar, bu caminin yıllardır tamirat beklediğini ancak Bakanlığın ne de Din İşleri Dairesi’nin burasıyla ilgilenmediğini kaydettiler.

Caminin her tarafının döküldüğünü söyleyen vatandaşlarımız “Son yaşanan depremler sonrasında buranın yeniden elden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sayın Ahmet Ünsal, bu konuda ne gibi bir çalışma yapıyor merak ettik” dediler.

Binanın bu haliyle büyük tehlike arz ettiğini vurgulayan vatandaşlarımız “Bu caminin yıkılması halinde birilerinin canı yanmaması için bir şey yapılması gerek” diyerek sözlerini tamamladılar.

