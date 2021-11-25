banner583
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı anlamadık”
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı anlamadık”
18 0
Nisa’dan ilk tepki
Nisa’dan ilk tepki
548 0
 
Cimnast Ligde başarılı temsiliyet
Cimnast Ligde başarılı temsiliyet
17 0
Denkay Başel Parkı açıldı
Denkay Başel Parkı açıldı
43 0
“Bu çile ne zaman bitecek?”
“Bu çile ne zaman bitecek?”
120 0
Görkemli salonda mest eden konser
Görkemli salonda mest eden konser
45 0
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
45 0
banner661
banner726

“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı anlamadık”

banner476

banner714
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı anlamadık”
banner721
 
 
Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizin her yanının çöplüğe döndüğünü üzüntüyle izlediklerini dile getirerek geçtiğimiz günlerde gördüklerini bizlerle paylaştı.
Vatandaşımız “Geçen gün kızımla birlikte Salamis Ormanı'na yürüyüş yapmaya gittik. Gittiğimiz yer orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı belli değildi. Yeşillikten çok, insan demeye bin şahit isteyen mahlukların attığı çöplerin olduğu bu ortamı gören 8 yaşındaki kızım bile bu manzaraya isyan etti” dedi.
Ülkede yaşayan bazı insanların çevrenin gelecek nesillere bırakılacak en önemli değer olduğunu bilmediğini ifade eden vatandaşımız “8 yaşında bir çocuk bile doğaya çöp atılmaması gerektiğini bilirken, bu insanların olmayan insanlıklarını şiddetle kınıyorum” dedi.
Her geçen gün azalan ormanlarımızı korumak gerektiğini ve doğaya sahip çıkmak gerektiğini söyleyen vatandaşımız “Ben sözlerimi kızımın söylediği şu cümle ile bitirmek istiyorum: "Lütfen ormanlarımızı koruyalım ve çevreye çöp atmayalım." dedi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.