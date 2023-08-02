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“Önlem almak için birilerinin canının yanmasını mı beklemek gerek?”

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“Önlem almak için birilerinin canının yanmasını mı beklemek gerek?”
Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa’nın eski yerleşim yerlerinden olan Marmara bölgesi sakini bazı vatandaşlarımız, yaşadıkları bölgede bazı sürücülerin tehlikeli sürüş yaptıklarını belirterek şikayetlerini bizlerle paylaştılar.
Bize ulaşan Marmara bölgesi 6. Sokak sakini vatandaşlarımız sürücülerin bu sokakta, birkaç yüz metrelik mesafede sürat yaptığını ve herkesin hayatı ile oynadıklarını ifade ederek “Mahalle sakinleri olarak, ilgili makamlara yazılı şikayette bulunarak, yola sürat kesici kasis veya tümsek konmasını istedik” dediler.
Bölge sakinleri İlgililerin, sözde, gelip baktığını ve yola daha fazla sürat kesici veya tümsek konmasına gerek olmadığına kendilerine ilettiklerini söyleyerek “İlgilileri göreve davet ediyoruz. Can, mal kaybı olmadan, lütfen buraya müdahale edin. Önlem almak için illaki birilerinin canı yanması mı gerekli” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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