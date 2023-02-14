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Ölümle dans

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Ölümle dans
Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gazimağusa’nın Karakol bölgesinden bir vatandaşımız, ülkemizde sürekli dile getirilen iş güvenliğiyle ilgili bir fotoğrafı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.
Fotoğrafta görülen inşaatın Karakol bölgesinde yapımının devam ettiğini belirten bölge sakini vatandaşımız, bölgede bir arsanın 200 bin Sterline, 2+1 dairenin 80 bin sterline alıcı bulurken, iş güvenliğinin sıfır olduğunu ifade etti
Vatandaşımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi 6. katın yapımı için demir döşeyen bir inşaat işçisi hiçbir iş güvenliği olmadan çalışıyor. Bu yükseklikten düşecek olsa ölüm kaçınılmaz olacaktır. Ancak bu konuda ne müteahhit, ne inşaat sahibi, ne belediye ne de Çalışma Dairesi üzerine düşeni yapmıyor” diyerek sitemini aktardı.
İnsanların ölümle dans ettiği bu inşaatlarda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten vatandaşımız “Öncelik iş güvenliği ve iş sağlığı olması gerektiği unutulmamalı” diyerek sözlerini tamamladı.
 
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