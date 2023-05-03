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Olta balıkçılarının keyfi yerinde

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Olta balıkçılarının keyfi yerinde
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde adım adım yaz aylarına doğru ilerlediğimiz bugünlerde havaların ısınması ve fırtınalı havaların azalması nedeniyle balık avcılığı tutkunları kendilerini deniz kıyılarına veya koylara atmaya başlamış.
Ülkemizde bugünlerde havaların çok fazla ısınmaması ve bu yıl yağışların fazla olmasından dolayı derelerin denizlere akmasıyla birlikte birçok olta balıkçısının oldukça keyifli avlar yaptıkları bize gelen bilgiler arasında yer almakta.
Özellikle kıyılarda oltalarıyla balık avlamayı seven balık avcılarının son günlerde bol bol sokan balığı avladıkları gelen bilgiler arasında bulunuyor.
 
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