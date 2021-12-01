Odun sobalarında yakılanlara dikkat edilmeli

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bugün itibariyle kış aylarına girildiğini ancak hava sıcaklıklarının çok düşmemesine karşın birçok yerde odun sobalarının yanmaya başladığını ve bununla birlikte keskin yanık kokularının çevreye yayılmaya başladığını dile getirdiler



Özellikle odun sobaları yakılan yerlere yakın evlerde yaşayan vatandaşların geceleri dışarıda çok keskin bir çöp yanığı kokusundan muzdarip olduklarını belirten duyarlı vatandaşlarımız “Odun sobalarında yakılanlar nedir bilemiyoruz ama, sanki çöplüklerde yanan molozlardan çıkan zehir gibi bir koku var. Adeta genzimizi yakıyor” dediler.

Bu keskin kokudan dolayı evlerinde bile oturamaz hale geldiklerini söyleyen vatandaşlarımız “Bu odun sobalarında yakılanlara dikkat etmek lazım. Ağaç odunları dışında tahta kasa gibi boyalı veya ilaçlı tahtaların yakılması sonucu çevreye çok kötü zehir saçıldığını unutmamalıyız” diyerek odun sobası kullananları uyardılar.

Bu konuda Çevre Dairesi’ni de göreve davet eden vatandaşlarımız, gerekirse denetim yapılmasını talep ettiler.

