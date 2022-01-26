Nergis toplamak yasak ama satmak yasak değil mi?





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğa dostu vatandaşlarımız, ülkemizin çok tuhaf bir ülke olduğunu zira ülkede hükümet tarafından alınan kararların uygulamaya hiç geçmediğini savunarak, konuyla ilgili bir fotoğraf göndererek sitem ettiler.

Doğa dostu vatandaşlarımız, ülkemizde uzun bir süreden beridir, hükümet tarafından alınan ‘Nergis toplamak veya koparmak yasak’ kararına uyanın olmadığını savunarak, bazı köylü çocukların halen yol kenarlarında topladıkları nergisleri satmaya devam ettiklerini kaydettiler.

İşin esas ilginç yanının ise toplanan bazı nergislerin bazı büyük marketlerin reyonlarında satışa sunulduğunu görmek olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Hani nergis toplanması veya kesilmesi yasaktı. Yoksa toplamak yasak ama satmak yasak değil mi?” diye sorguladılar.

Ülkemizde yavaş yavaş tükenmeye yüz tutan bitkilerden biri olan Nergis’in korunması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini isteyen vatandaşlarımız, bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.

