banner762
43 0
Kışın en soğuk gün ve gecesi yaşanacak
Kışın en soğuk gün ve gecesi yaşanacak
86 0
 
Avrupa’dan futbol takımları devre arası kampı için ülkemizde
Avrupa’dan futbol takımları devre arası kampı için ülkemizde
256 0
Kedilerin Banyo Rutini
Kedilerin Banyo Rutini
23 0
Doğayı ellerimizle yok ediyoruz
Doğayı ellerimizle yok ediyoruz
30 0
Meclis’e 11 kadın vekil
Meclis’e 11 kadın vekil
164 0
Açılış Kupası Koopspor’un
Açılış Kupası Koopspor’un
13 0
banner661

Nergis toplamak yasak ama satmak yasak değil mi?

banner476

banner714
Nergis toplamak yasak ama satmak yasak değil mi?

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğa dostu vatandaşlarımız, ülkemizin çok tuhaf bir ülke olduğunu zira ülkede hükümet tarafından alınan kararların uygulamaya hiç geçmediğini savunarak, konuyla ilgili bir fotoğraf göndererek sitem ettiler.
Doğa dostu vatandaşlarımız, ülkemizde uzun bir süreden beridir, hükümet tarafından alınan ‘Nergis toplamak veya koparmak yasak’ kararına uyanın olmadığını savunarak, bazı köylü çocukların halen yol kenarlarında topladıkları nergisleri satmaya devam ettiklerini kaydettiler.
İşin esas ilginç yanının ise toplanan bazı nergislerin bazı büyük marketlerin reyonlarında satışa sunulduğunu görmek olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Hani nergis toplanması veya kesilmesi yasaktı. Yoksa toplamak yasak ama satmak yasak değil mi?” diye sorguladılar.
Ülkemizde yavaş yavaş tükenmeye yüz tutan bitkilerden biri olan Nergis’in korunması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini isteyen vatandaşlarımız, bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.