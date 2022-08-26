Minik Canların Özgürlüğüne Siz De Destek Olun

Yurdumuzun yaban hayatını ve onun ev sahibi canlarını korumak gibi onurlu bir ilkesi olan Taşkent Doğa Parkı gönüllülerinden yeni bir dayanışma çağrısı geldi.



Karpaz Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi kapsamında Eylül 2022 için gönüllüler aradığını belirten Taşkent Doğa Parkı yetkilileri doğaya duyarlı vatandaşlara çağrı yaparak destek istedi ve şu açıklamayı yaptı:

“DoğaPark'a bağlı Cyprus Marinelife Center - Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi'nin Karpaz bölgesinde yürütmekte olduğu Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi bu yıl 1500'ün üzerinde yuva ile rekor kırdı. Öngörülemeyen bu yoğunluktan dolayı bu muhteşem hayvanların her gün yuvalarından çıkıp denizle buluşmalarına yardımcı olmak için yardımınıza ihtiyacımız var.

Eylül ayında minimum 7 gün boyunca Ronnas Kampında tecrübeli arkadaşlarımızla beraber deniz kaplumbağaları yavrularının denizle buluşmasına yardımcı olmak istiyorsan lütfen bizimle iletişime geç. Yapılacak iş yorucu ama heyecanı ve ödülü büyüktür. Ronnas kampına ulaştığınız andan itibaren kalacak yer, yiyecek ve sahillere ulaşım DoğaPark tarafından sağlanacaktır. Sınırlı sayıda yerimiz mevcuttur.

Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi, Kıbrıs'tan deniz kaplumbağası koruma ve araştırma çalışmalarına katılabilecek yerel gönüllüler arıyor. Yavru çıkım mevsiminin başlamasıyla birlikte saha çalışmalarının yoğunluğu arttı. Gönüllüler için gün sabah 5'te başlıyor ve günün ilk vardiyası yaklaşık 3 ila 4 saat sürüyor. Öğleden sonra vardiyası 16:00'da başlar ve gün batımına kadar devam eder. Saha çalışması, yavru kaplumbağaların izlerinin bulunması, yuvaların kazılması ve yavru kaplumbağaların serbest bırakılmasından oluşuyor. Kıbrıs'ta yaşıyorsanız veya şu anda Kıbrıs'taysanız, en az bir hafta gönüllü olmak istiyorsanız nesli tükenmekte olan bu hayvanların korunması ve araştırılması için gönüllü olmak için başvurun. Sorularınız ve başvurularınız için

Bize de bu onurlu ve fedakar davranış için onlara teşekkür etmek ve onlar adına desteğinizi istemek düştü.



Karpaz Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi kapsamında Eylül 2022 için gönüllüler aradığını belirten Taşkent Doğa Parkı yetkilileri doğaya duyarlı vatandaşlara çağrı yaparak destek istedi ve şu açıklamayı yaptı:“DoğaPark'a bağlı Cyprus Marinelife Center - Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi'nin Karpaz bölgesinde yürütmekte olduğu Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi bu yıl 1500'ün üzerinde yuva ile rekor kırdı. Öngörülemeyen bu yoğunluktan dolayı bu muhteşem hayvanların her gün yuvalarından çıkıp denizle buluşmalarına yardımcı olmak için yardımınıza ihtiyacımız var.Eylül ayında minimum 7 gün boyunca Ronnas Kampında tecrübeli arkadaşlarımızla beraber deniz kaplumbağaları yavrularının denizle buluşmasına yardımcı olmak istiyorsan lütfen bizimle iletişime geç. Yapılacak iş yorucu ama heyecanı ve ödülü büyüktür. Ronnas kampına ulaştığınız andan itibaren kalacak yer, yiyecek ve sahillere ulaşım DoğaPark tarafından sağlanacaktır. Sınırlı sayıda yerimiz mevcuttur.Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi, Kıbrıs'tan deniz kaplumbağası koruma ve araştırma çalışmalarına katılabilecek yerel gönüllüler arıyor. Yavru çıkım mevsiminin başlamasıyla birlikte saha çalışmalarının yoğunluğu arttı. Gönüllüler için gün sabah 5'te başlıyor ve günün ilk vardiyası yaklaşık 3 ila 4 saat sürüyor. Öğleden sonra vardiyası 16:00'da başlar ve gün batımına kadar devam eder. Saha çalışması, yavru kaplumbağaların izlerinin bulunması, yuvaların kazılması ve yavru kaplumbağaların serbest bırakılmasından oluşuyor. Kıbrıs'ta yaşıyorsanız veya şu anda Kıbrıs'taysanız, en az bir hafta gönüllü olmak istiyorsanız nesli tükenmekte olan bu hayvanların korunması ve araştırılması için gönüllü olmak için başvurun. Sorularınız ve başvurularınız için [email protected] adresine e-posta gönderin ya da sayfamıza mesaj atın...”Bize de bu onurlu ve fedakar davranış için onlara teşekkür etmek ve onlar adına desteğinizi istemek düştü.