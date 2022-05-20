Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, kuru ziraatle uğraşan çiftçiler, havaların ısınmasıyla birlikte mayıs ayının 10’undan itibaren başladıkları hasat döneminde adeta hüsrana uğradıkları bildirilmekte.

Bize ulaşan haberlere göre, özellikle Mesarya bölgesinde çiftçilik yapan birçok üreticinin arpa ve buğday hasatlarında beklentilerin çok altında bir rekolteyle karşılaştıkları kaydedilmekte.

Özellikle orta Mesarya bölgesinde sonbahar aylarının sonunda düşen yağmurlarla ekinleri yeşererek erken boy atan ve erken başak atan birçok üreticinin tarlalarından bekledikleri rekoltenin 200-250 kilo civarında olurken, elde ettikleri rekoltenin 100-150 kg olduğu bize gelen bilgiler arasında yer alıyor. Rekoltenin düşük olmasına karşın balya konusunda sıkıntı olmadığı bildirilmekte.

Rekolte düşüklüğünün özellikle Mart ayı ortalarında yaşanan don olayları sonucunda başaklanma döneminde olan arpa ve buğdayların tane tutamaması olduğu iddia edilmekte. Bu arada geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu zararının da oldukça geniş alanda etkili olduğu bildirilirken, en az 10 bin dönümlük bir arazinin yerle bir olduğu ifade edilmekte.



