Mesarya Belediyesi ile Karayolları’ndan ortak çalışma

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde geçtiğimiz yıl yapılan yeni yasa ile Belediyeler Reformu kapsamında birçok belediyenin sınırı değişirken, ülkemizde en kalabalık belediye sayısının birleştirildiği belediye olan Mesarya Belediyesi hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Lefkoşa – Mağusa anayolu üzerinde yaklaşık 20 km’lik bir yol güzergahının sorumluluk alanında olan orta refüj temizliğini yapmaya başlayan Mesarya Belediyesi ekipleri yaklaşık 2 haftadır bu çalışmalarına devam ediyor.

Aldığımız bilgilere göre Mesarya Belediyesi ile Karayolları Dairesi işbirliğinde yapılan orta refüj temizliğine greyderle otların sökülmesi ve toprakların yığılması yapılırken, kepçe ile de ortaya çıkan molozların kamyonlara yüklenme işlemi yapıldığı bildiriliyor.

Bu arada geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar neden orta refüj içine toplanan molozların sıkıntı yaşatması nedeniyle bu molozların kaldırılması işlemine hız verildiği bize gelen bilgiler arasında.

Bu yolu kullanan sürücülerin yolda yapılan çalışmalardan dolayı araçlarını dikkatli kullanmaları gerektiği konusunda ise uyarı levhaları konulduğu da bildirilmekte.

