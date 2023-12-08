Mesajınız var

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ilkokul ve ortaokullarda taşımacılık yapan Kar-İş üyeleri kendileriyle halen anlaşma yapılmadığı için Pazartesiden itibaren öğleden sonra taşımacılığını ilkokullarda durdurma kararı aldı. Tam gün eğitim böyle mi olacak?





Sn. Zorlu Töre, dün öğle saatlerinde sizi Değirmenlik Kavşağı yakınlarında bir tali yolda makam aracınızın yanında beklerken görmüşler. Acaba bir sıkıntı mı vardı?





Sn. Erhan Arıklı, trafiğin daha akıcı ve konforlu olabilmesi adına, özellikle şehir içlerinde yoğunluk yaşanan kavşaklara akıllı sinyalizasyon sistemlerinin kurulması başta Lefkoşa ve Girne olmak üzere büyük şehirlerde sıkışıklığı umarız rahatlatır.





Sn. Ali Pilli, dün Cumhuriyet Meclisi’nin genel kurul toplantısında Meclis Başkanı Töre ve yardımcısı Özdenefe’nin olmayışı nedeniyle siz başkanlık ettiniz. Başkanlık koltuğundaki rahatlığınız oldukça dikkat çekiciydi.





Sn. Metin Arhun, geçtiğimiz gün bir Tv programında asgari ücret ve işsizlik konularında yaptığınız açıklamalar kamuoyunun gündemine oturdu. Bizce bundan sonra açıklamalarınızı yaparken iki kere düşünün.





Sn. İçim Çağıner Kavuklu, Acapulco Resort & Convetintion Otel personeline yaptığınız jest oldukça takdir toplamış. Keşke tüm özel sektör işverenleri de sizin kadar personeline değer verse.

