Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, KKTC’nin kuruluşunun 40. Yılında Cumhurbaşkanlığı mevkiinde olacağınızı hiç hayal etmiş miydiniz? Bu arada KKTC’nin kuruluşunda ülkede mi yoksa İngiltere’de mi yaşıyordunuz?





Sn. Ünal Üstel, KKTC’nin 40. Yaşını kutladığımız bugünlerde bina bakımından çok hızlı gelişmemize rağmen alt yapı bakımından gerilememiz vatandaşı kızdırıyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda bu eksiklikler giderilir.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı denetiminde yapılan prefabrik sınıflar ilk yağmurda su almış. Özellikle bölgeniz İskele’deki İskele Evkaf Türk Maarif Koleji bu konuda büyük mağduriyet yaşamış. Bu konuda bir çalışma yapılması şart.



Sn. Erhan Arıklı, bakanlığınıza bağlı Karayolları Dairesi’ne ait greyderle anayol kenarlarında bulunan otlar temizleniyormuş. Yağmurlar öncesi iyi bir çalışma oldu. Ancak yol kenarlarındaki fosforlu direklerde söküldüğü için sürücüler zor anlar yaşıyormuş bizden iletmesi.



Sn. Eşber Serakıncı, KKTC’nin kuruluşunun tanıklarından ve Meclis’te oy verenlerden biri olarak o gün yaşadığınız duyguyu 40. Yılda da yaşıyorsunuz herhalde.



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele bölgesinde özellikle Makenzi olarak adlandırılan bölgedeki hızlı inşaat patlaması nedeniyle lağım sularının denize döküldüğü iddiaları var. Bu konuya bir göz atmanızda fayda var.



