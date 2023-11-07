Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, dün akşamüzeri BM Genel Sekreteri Gutteres ile telefoniyen yapılan görüşmede ana konu herhalde Kıbrıs Sorunu için atanması düşünülen özel temsilciydi. Bunun dışında başka bir konu görüşüldü mü?



Sn. Ünal Üstel, Lapta Huzurevi ile ilgili milletvekili Derya’nın iddiasına göre huzurevi Vakıf malı olmasına karşın 12 yıldır özel birinden kiralanıyormuş. Bu iddiayı araştırmanızda fayda var.



Sn. Dr. Hakan Dinçyürek, ülkemizde kanser hastalarına verilen bazı ilaçların eksikliği nedeniyle kanser hastaları mağduriyet yaşıyorlarmış. Bu konuda bir hesaplama yapılmıyor mu? Ya da envanter tutulmuyor mu?



Sn. Dursun Oğuz, Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle cezaevinde birçok ağır ceza mahkumu cezalarının daha yarısını çekmeden tahliye olacak gibi. Keşke bu konuda biraz daha derinlikli araştırma yapılarak bir tüzük hazırlansaydı.



Sn. Zorlu Töre, dünkü Meclis Genel Kurulu uzun zamandan sonra en sorunsuz ve en kısa süren genel kurul oldu herhalde. Meclis komitelerinde yasalar henüz hazır değil herhalde. O nedenle görüşecek yasa olmadığı için toplantı erken tamamlandı.



Sn. Münür Özler, başkanlığı devralmaya kısa bir süre kalırken takımınız K.Kaymaklı’nın bu sezonki ilk galibiyetini Mesarya deplasmanında alması sizi rahatlatmış olsa gerek. Bol şanslar.

