Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, BM yetkilisi Lacroix’le yaptığınız görüşme sonrasında yaptığınız açıklamalara bakıldığında BM’nin bir özel temsilci yerine ‘kişisel temsilci’ atamasını istediniz. Bu, ne Rumun ne de BM’nin istediği bir talep değil ama.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Pile konusunda Ekim ayı başında varılan anlaşma sonrasında bu anlaşmanın Türk tarafı için sıkıntılı olduğu bazı siyasetçiler tarafından söylenmişti. Bunu neden şimdi dillendiriyorsunuz anlamış değiliz.



Sn. Özdemir Berova, Havalimanında eski terminalin yeni gümrük ve kargo binası olarak hizmet vermesi çalışmalarında sona gelinmiş. Bu binanın hizmete açılması ülkemiz ekonomisine nasıl bir katkı sağlayacak?





Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, aldığımız duyumlara göre, bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için meclise önerge verilmesi an meselesiymiş. Bu kişi hükümet ortaklarından mı yoksa muhalefetten bir milletvekili mi merak ettik doğrusu.



Sn. Mehmet Nizam, Çiftçiler Birliği olarak çiftçinin tohumluk materyal sorununu çözmeniz konusunda size talepler geliyor mu? Zira birçok çiftçi beklediği tohumluğu alamayacağı için isyandaymış.



Sn. Hasan Gazioğlu, bir Mağusalı olarak, şehrinize Mağosa denilmesine kesinlikle müsaade etmiyormuşsunuz. Keşke herkes sizin kadar yaşadığı yeri sahiplene bilse.

