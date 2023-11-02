Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Yeni Havalimanı’na ilk kez 329 yolcu kapasiteli Airbus A-350 geniş gövdeli uçak inmesi oldukça önemli bir gelişme. Bundan sonra demek ki büyük uçakları da ülkemizde görebileceğiz. Umarız bu bilet fiyatlarını da geriye çeker.



Sn. Fikri Ataoğlu, geniş gövdeli THY uçaklarının artık ülkemize gelecek olması turizm açısından önemli bir gelişme olsa gerek. Zira bu uçaklar daha fazla yolcu taşıyacak ve daha ucuza taşıyacaktır herhalde.



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, sahte reçete vurgunu ile ilgili yapılan soruşturma herhalde tamamlandı. Bundan sonrası için başka bir alanda soruşturma yapılacak mı? Yoksa Sosyal Sigortalar Dairesi içinde soruşturma mı yapılacak?



Sn. Zorlu Töre, BM’nin işlevini yitirdiğini ve acizlik içerisinde olduğunu söylediniz. Bizce BM’den daha önce Avrupa ülkeleri İsrail’e tepki koymalıydı. Ancak bırakın tepkiyi destek bile veriyorlar. Anlaşıldı ki ‘Türkün Türk’ten başka dostu yok”



Sn. Işın Ramadan Cemil, annenizle birlikte geçtiğimiz günlerde doğduğunuz köyünüz olan Piskobu’ya giderek anılarınızı yad etmişsiniz diye duyduk. Herhalde bu ziyaret, ulu çınarınız annenizi oldukça mutlu etmiştir. Allah uzun ömürler versin.





Sn. Enver Kaya, sizinle ve Voleybol Federasyonu ile ilgili toplamış olduğunuz 18 bin civarındaki gazete arşivinizi evinizde muhafaza ediyormuşsunuz. Bu arşivi neden tutuyorsunuz çok merak ettik.

