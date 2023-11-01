Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, BM’nin Kıbrıs sorununa yönelik bir temsilci atayacağı konusundaki söylentiler artarken, bugün Lacorix’le yapacağınız görüşme herhalde bu konuyla bağlantılı olacaktır. Sizce bir özel temsilciye ihtiyaç var mı?



Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak göreve başladığınız günden bu yana kaçını kez elektriğe zam yapıldı bilginiz var mı? Yapılan zamların vatandaşın belini bükeceğini herhalde hesapladınız.



Sn. Olgun Amcaoğlu, elektrikte kilowatt başına yüzde 30’un üzerinde yapılan zammın gerekçesi nedir? Yükselen dolar kuru mu? Yoksa Kıb-Tek’e yapılan istihdamları ödeyebilmek mi?



Sn. Erkut Şahali, geçtiğimiz günkü Meclis Genel Kurulu’nda yaptığınız konuşmanın sonunda elinizdeki yeni Süt Kurumu’yla ilgili bütçe kitapçığını Maliye Bakanı’na savurarak kürsüden ayrılmanız çok konuşuldu. Ama sizin gibi sabırlı bir kişiye bu yakışmadı.



Sn. Hamit Bakırcı, ülkemizde doğası bakir kalan tek bölge olan Karpaz bölgesinin emirnamesinin kaldırılmasını istemişsiniz. Ancak unutmayın ki bu bölge bakir doğasıyla bilinen bir bölge. Bunun için emirname şart diyoruz.



Sn. Raif İlker Buran, Kasım ayına girdiğimiz bugün itibariyle çiftçi yağmurlu havalar bekliyor. Acaba bekledikleri yağmurlu havalar ne zaman başlayacak? Biraz daha sabır mı gerekli?

