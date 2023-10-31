Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, parti olarak Güzelyurt bölgesine yaptığınız ziyarette ülkede yapılacak sosyal konut projelerinde ilk kazmanın Güzelyurt’ta atılacağını söylediniz. Ancak bir süre önce yaptığınız açıklamada ilk sosyal konut projesinin Maraş’ta başlayacağını söylemiştiniz.





Sn. Özdemir Berova, dün Meclis’te yaptığınız konuşmada depremle ilgili hazırlanan yasa kapsamında 418 milyon TL’lik kaynak oluştuğunu açıkladınız. Acaba bu yasa ne kadar daha yürürlükte kalacak?





Sn. Hüseyin Çavuş, bu aralar oldukça yoğun bir tempoda olmanıza karşın parti gezilerinde de ön planda olmaya devam ediyorsunuz. Anlaşılan Karpaz’dan Lefke’ye kadar tüm partililerinizden destek almayı hedefliyorsunuz… Kolay gelsin.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı olarak tam gün eğitim nedeniyle öğleden sonra okulda kalan öğrencilerin beslenmesi için 10 milyon TL ayırdığınızı açıkladınız. Bu kaynak sizce yeterli mi?



Sn. Ahmet Latif, ülkemizin sevilen muhtarlarından olan Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü ile tanışıklığınız nereden geliyor? Herhalde böyle bir muhtarın Mesarya Belediyesinde olmasını çok isterdiniz.



Sn. Osman Cook, birçok avcı büyük avın ilk gününde yaşanan sıcak hava nedeniyle av yapamamaktan şikayetçi. Hatta neden Kasım ayının ilk haftası açılmadığını sorguladı. Bizden iletmesi.

