Mesajınız var

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Sn. Zorlu Töre, vallahi ülkede Cumhurbaşkanı koltuğunda kim daha fazla oturur diye bir araştırma yapsalar herhalde siz açık ara öndesiniz. Zira Cumhurbaşkanı Tatar ülkede olmadığı zamanlar siz vekalet etmektesiniz.
 
 
Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçiler yeni ekim sezonu için hazırlıklara başlamış. Ancak Kooperatif aracılığıyla taban gübresi alan çiftçiler halen daha gübrelerini alamadıkları için huzursuzmuş. Bu konuya bir el atmanızda fayda var.
 
 
Sn. Özdemir Berova, yaklaşık 15 gün önce harup fiyatı açıklanmasına karşın ülkede harup alımı yapan bir devlet kurumu olan Binboğa Yem Fabrikası alım  yapamıyormuş. Nedeni ise Maliye’nin harup için öngörülen ödemeyi serbest bırakmamasıymış. Doğruluk payı nedir?
 
Sn. Derviş Atakan, İstanbul’da katılmış olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Zeytinburnu Cumhuriyet Yol Koşusu’nda küçük bir kaza atlatmanıza rağmen yarışı tamamlayabilmişsiniz. Vallahi helal olsun size.
 
Sn. Halil Kasım, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi olarak bölgenizdeki köylerde temizlik ve alt yapı çalışmalarına aksatmadan devam ediyormuşsunuz. Anlaşılan bölge halkı sizden bu konuda sürekli talepte bulunuyor.
 
Sn. Dr. Süleyman Uluçay, Gazimağusa’da devam eden kanalizasyon ve drenaj hattı çalışmaları için AB yetkilileri ve yüklenici firma son tarih olarak Şubat 2024 vermiş diye duyduk. Umarız o tarihten önce tüm çalışmalar tamamlanır. Zira Mağusalıların dayanacak sabrı kalmadı.
 
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