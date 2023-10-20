Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, Kıbrıs Türk medyasına büyük hizmetleri olan değerleri birer birer kaybetmeye başladık. Bizce onları unutturmamak ve hayatta olanları onure etmek adına bir gece düzenlemenizde fayda var.
 
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, 2024 yılı için Başbakan Üstel, yeşil enerji konusunda önemli adımlar atılacağını ifade etti. Enerji Bakanlığı olarak bu konuda biraz detay vermeniz gerek.
 
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, birçok okulda sınıf eksikliği nedeniyle yapılmaya başlanan prefabrik sınıfların neden yaz boyunca yapılmadığı sorgulanıyor. Veliler bunun kabul edilmez bir durum olduğunu söylüyorlar.
 
 
Sn. Tufan Erhürman, ana muhalefet olarak 27 Ekim itibariyle sokakta eylemlilik sürecini başlatacağınızı açıkladınız. Ancak bu eylemlilik sürecinde halkın desteğini almanız gerektiğini de unutmayın. Yoksa bir anlamı olmaz.
 
 
Sn. Hasan Taçoy, sahte reçete vurgunu ile ilgili sizin üstünüzden eczacı kız kardeşinize saldırıldığını iddia ettiniz. Bu iddialarınız oldukça dikkat çekici. Yani bu yapılan operasyon bir siyasi operasyon mu?
 
 
Sn. Osman Cook, Avcılık Federasyonu olarak yaklaşık 1 hafta sonra başlayacak olan Büyük Av Sezonu öncesinde avlaklara ne kadar av hayvanı bıraktığınızı açıklamanızda fayda var. Zira avcılar verdikleri 2 bin TL’nin nereye gittiğini sorguluyorlar.
 
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