Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, yapılan Azerbaycan ziyaretinde oldukça iyi karşılanmış olduğunuzu öğrendik. Umarız bundan sonra iki ülke arasında ilişkiler hem siyasi hem ekonomik olarak daha da gelişir.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Pile Yolu ile ilgili yaşanan sıkıntının yapılan bir anlaşmayla çözüldüğü açıklanmıştı. Ancak iddialara göre yapılan bu anlaşma KKTC’yi 40 yıl geriye götürmüş. Yani bizim zararımıza bir anlaşma olmuş deniliyor. Siz ne diyorsunuz?



Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçilerin ekim için tarlalarını açmaya başladıkları bugünlerde gübre destek priminin ilk taksitinin dün itibariyle bankalara yatırılmış olması çiftçileri mutlu etmiş. Çiftçi dostu bir Tarım Bakanı olduğunu yine gösterdiniz.



Sn. Özdemir Berova, geçtiğimiz gün sona eren vergi affına başvurular Bakanlığınızı memnun edecek düzeyde oldu mu? Yoksa beklentilerinizi karşılamadı mı?



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Belediyesi olarak sizde Şampiyon Melekler için koşulacak olan Lefkoşa Maratonu’nda yer alacasınız herhalde.



Sn. Ali Karavezirler, bölgenizde faaliyette olan spor kulüplerine katkıya devam ediyormuşsunuz. Özellikle çim sahalara yatırımlarınıza Kırıkkale’yi ekleyerek bölge gençliğini oldukça mutlu etmişsiniz. Kolay gelsin.

