Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, iş çevreleri ile birlikte yapılan Azerbaycan ziyaretinin geri dönüşümlerinin olumlu olacağını ifade ediyorsunuz. Ancak unutmayın ki iyi bir kulis yapılmazsa ilişkilerde ilerleme olmayabilir.



Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanlığı internet sitesi herhalde hacklendi. Zira siteyi ziyaret edenler, Bakanlık sitesine değil bir porno sitesine bağlanıyormuş.



Sn. Erhan Arıklı, partiniz Yeniden Doğuş Partisi yine çalkantılı günlerden geçiyor. Zira birçok bölgede parti üyeleriniz toplu istifalarla partiden ayrılıyormuş. Allah size kolaylık versin.



Sn. Orhan Tolun, Azerbaycan’a yapılan ziyarette devlet statüsünde karşılanarak, ağırlanmanız herhalde, KKTC’nin tanınma adımlarından biri olacak mı dersiniz?



Sn. Dr. Süleyman Uluçay, Mağusa Belediyesi bünyesinde bulunan atıl durumdaki araçları elden geçirerek yeniden hizmete sunma iyi bir fikir. Ancak bu araçlara yapılacak masraflarla yenileri alınabilir bizce.



Sn. Fehmi Oktay, tecrübeli bir meteoroloji uzmanı olarak ülkemiz için kış ayları tahmini olarak nasıl bir mevsim bekliyorsunuz? Yoksa küresel ısınmadan dolayı uzun vadeli tahmin yapmak zor mu diyorsunuz?

