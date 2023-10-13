Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, 200 kişilik bir heyetle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye yaptığınız ziyaret az daha siyasi bir krize dönüşsün. Havaalanı’nda açılan bir pankart iyi ki erken fark edilerek Azerbaycan’a götürülmedi…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, birçok okulda derslikler yeterli değilken, bazı okullarda deprem riski nedeniyle eğitim yapılamazken, 200 kişiyle Azerbaycan’a gidilmesi konusuna ne diyorsunuz?



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, polisle işbirliği içinde başlatılan Sahte Reçete Operasyonu çerçevesinde birçok doktor ve eczacının tutuklanması devam ediyor. Bizce bu operasyon eczacılarla sınırlı kalmamalı diyoruz.



Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçiler ekim ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde ekim hazırlıklarına başladılar. Ancak mazot desteğinin ne zaman ödeneceğini soruyorlar. Bizden iletmesi.



Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak geçmişten bugüne kadar biriken vergi borçlarınızı ve Sosyal Sigortalara olan prim borçlarınızı kapamışsınız. Son olarak İhtiyat Sandığı’na olan borçları da güncellemek için çalışmalara devam ediyormuşsunuz. Allah kolaylık versin.



Sn. Kudret Özersay, sizin de değindiğiniz gibi ülkemiz stratejik bir konumda olduğu için taşınmaz mal satışı konusunda yeniden bir düzenleme yapılması gerekecek. Umarız hükümet bu konuda erken hareket eder.



