Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, bu aralar sabah yürüyüşlerinizden fotoğraf paylaşımlarınızı göremiyoruz. Hayırdır, artık sabah yürüyüşü yapmıyor musunuz? Yoksa sosyal medya paylaşımlarınızda değişikliğe mi gittiniz?



Sn. Özdemir Berova, 2024 yılı için bütçe çalışmaları nasıl gidiyor? Ekim ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde herhalde hazır duruma geldi. Umarız 2024 yılı için alt yapı çalışmalarına kaynak artırılır. Özellikle de karayolları için.



Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak çevrenin kirletilmesini önlemek için var olan çevre yasalarını çalıştırmayı düşünüyor musunuz? Zira vatandaş ceza almadıkça çevreyi kirletmekten geri durmuyor.



Sn. Derviş Eroğlu, kurucuları arasında olduğunuz ve yıllarca başkanlığını yaptığınız ve 48. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ulusal Birlik Partisi’nin gelinen noktada durumunu nasıl görüyorsunuz? Eskiye göre güç kaybetmişe benziyor mu?



Sn. Mehmet Harmancı, bu yıl Şampiyon Melekler ansına koşulacak olan Lefkoşa Maratonu için kayıtlar oldukça iyi gidiyormuş. Acaba kayıtların bittiğinde hedeflenen kayıt sayısı ne olur?



Sn. Bekir Bolatcan, Harnup Üreticileri Birliği olarak neredeyse 2 beklemenize karşın açıklanan harnup fiyatı morallerinizi bozmuş diye duyduk. Ama dünya piyasasında bu yıl harnup çekirdeğine beklenen ilgi olmadığını duymuşsunuzdur…

