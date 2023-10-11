Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, partiniz UBP’nin 48. Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenleneceği açıklanan resepsiyonu Ortadoğu’da yaşanan savaştaki can kayıpları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelemek yerinde olmuştur.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, öğretmenler konusunda Meclis’te Bakanlığınıza yöneltilen suçlamaları yanıtlayarak hem nala hem mıha vurmuşsunuz.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler yol yapımı konusunda bir uzlaşıya varıldı. Bu uzlaşı özellikle Rum tarafını memnun etmiş. Anlaşılan o ki yine Türk tarafı olarak taviz veren taraf biz olduk.



Sn. Hüseyin Çavuş, aldığımız haberlere göre, ülke tarımında alternatif ürünlerin denenmesi için görüş alışverişinde bulunuyormuşsunuz. Özellikle de ayçiçeği yetiştiriciliği konusunda oldukça kararlı olduğunuzu duyduk. Hayırlısı olsun.



Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi olarak yaptığınız çalışmalarla partili partisiz, herkesin takdirini almaya devam ediyormuşsunuz. İnsan hayatına dokunan iyi işler her zaman takdir görür. Durmak yok yola devam.



Sn. Onur Bozkurt, önceki akşam konuk ettiğiniz Doğan Türk Birliği takımını son çeyrekte bulduğunuz gollerle mağlup etmeniz sonrasında MTG’li oyuncuları teker teker kutlamışsınız. Takım olmak böyle bir şey. Başarılarınızın devamını dileriz.

