Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Pile bölgesine yapılacak olan yol konusunda taraflar arasında bir uzlaşıya varıldığı BM tarafından duyuruldu. Ancak bu anlaşmanın tam içeriği ne o konuda bir bilgi yok. Bilgilendirme yapılması şart.



Sn. Dr. Hakan Dinçyürek, ülkemizde görülen Batı Nil Virüsü sonrasında bir kişinin hayatını kaybetmesi halk arasında endişe yarattı. Acaba bu hastalıkla mücadele etmek için ne yapmak gerek?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Canbulat Ortaokulu’ndan tavan sıvasının çökmesi okulda büyük huzursuzluk yarattı. İyi ki ders vakti değil de hafta sonu yaşanan bir olaydı. Ancak siz bu konuyu pek hafife alıyormuş gibisiniz.



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, geçtiğimiz Cuma akşamı Alaniçi köyünde yapılan bir düğünde sizi ve eşinizi de gördük. Acaba kız tarafından mı yoksa oğlan tarafından mı yakınlık diye düşünürken, oğlan tarafının babasından olayı çözdük. Eee partilinizi böyle günde yalnız bırakmak olmazdı değil mi?



Sn. Fatma Çimen Tuğlu, 4 sene sonra yeniden düzenlenen Büyükkonuk Ekogün etkinliği yine oldukça kalabalık geçmiş. Herhalde esnaflar da oldukça memnun kalmıştırlar. Kolay gelsin.



Sn. Mehmet Akkent, oğlunuzun düğünü Mağusa bölgesinde olmasına karşın Lefkoşa’dan partili dostlarınız ve tanıdıklarınız sizi bu özel günde yalnız bırakmamışlar. Genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz

