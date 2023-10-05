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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
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Sn. Nazım Çavuşoğlu, bugün ülkemize gelecek olan Türkiye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile yapacağınız görüşme öncesinde ajandanızda ne var? Herhalde yeni yapılacak sınıflara masa ve sandalye isteyeceksiniz.
 
Sn. Dursun Oğuz, dün Merkezi Cezaevi’nin yeni binasına yaptığınız ziyarette siz de acı gerçekle karşılaşmışsınız. Modern bir bina olan Cezaevi, kapasitesinin çok üzerinde dolu. Acaba bu konuda çözüm ne olacak?
 
Sn. Erhan Arıklı, KKTC’de üretilen ürünlerin PTT AVM üzerinden başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya pazarlanmasıyla ambargoları deleceğinizi düşünmek biraz hayalcilik gibi. Ambargoları bizce biz kendi kendimize koymaktayız.
 
Sn. Pembe Paşaoğluları, amcanız, ailenizin çınarlarından Resa Paşaoğluları’nın vefatı sizi de derinden üzmüş. Allah rahmet eylesin. Size ve ailesine Allah sabırlar versin.
 
Sn. Sadık Özbilgehan, dün itibariyle Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinizden istifa ettiğinizi Federasyona iletmişsiniz. Acaba bu istifanın sebebi nedir?
 
Sn. Onur Bozkurt, önceki akşam Galatasaray’ın Old Trafford Stadı’ndaki tarihi zaferine tanıklık edenler arasındaymışsınız. Kardeşiniz ve arkadaşlarınızla birlikte bu zafer sonrasında kutlamalara da katıldınız herhalde.
 
 
 
 
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