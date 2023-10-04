Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, partinizin ilçe gençlik kolları başkan ve üyeleriyle bir araya gelerek onları dinlemişsiniz. Acaba gençlerden size en fazla ne konuda talep var? Herhalde en çok iş talebi gelmiştir. Allah kolaylık versin.





Sn. Hakan Dinçyürek, sahte reçete vurgunu ile ilgili soruşturma derinleştikçe devletin kasasından çıkan paraların daha fazla olduğu görülüyor. Ancak vatandaşın en çok canını sıkan binlerce ilacın çöpe atılarak vatandaşa verilmemesi ve ülkede ilaç sıkıntısı yaşanmasıymış.





Sn. Sadık Gardiyanoğlu, gelen bilgilere göre sahte reçete vurgunuyla devlet kasasından çıkan paranın 50-60 milyon TL değil, 150-160 milyon TL civarıymış. Acaba doğruluk payı nedir?





Sn. Mehmet Harmancı, 22 Ekim’de gerçekleştirilecek olan Lefkoşa Maratonu için basın toplantısı ile kamuoyuna duyuru yapıldı. 9 Ekim’de başlayacak kayıtlar 21 Ekim’de sona erecek. Geliri Şampiyon Melekler Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak bu etkinlikte hedef herhalde 10 bin kayıt olacaktır.



Sn. Resmiye Eroğlu Canaltay, önceki günü Yasama Yılı açılış törenine katılan babanız Derviş Eroğlu’nun maşallahı var. Birçok gençten daha sağlam duruyordu.



Sn. Osman Cook, avcıların dört gözle beklediği Büyük Av Sezonu için tarihler ve ava açık bölgeler belirlendi. Ancak bazı bölgelerin kapalı olmasının pek bir anlamı olmadığını söyleyen avcılar var. Biraz avcılara da kulak vermekte fayda var.

