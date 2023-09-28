Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, New York dönüşünde daha ayağınızın tozuyla hemen siyasi partilerle görüşme yapmanız oldukça dikkat çekici. Acaba Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni gelişmeleri mi var?



Sn. Fikri Ataoğlu, ‘Dünya Turizm Günü’ nedeniyle yayınladığınız mesajınızda turizm sektörüne ülke olarak sahip çıkmamız gerektiğini vurguladınız. Ama maalesef biz toplum olarak turizm yapmasını öğrenememiş olduğumuz için bu biraz zor.



Sn. Erhan Arıklı, Türkiye’deki mevkidaşınızla Ankara’da yaptığınız görüşmeden istediğiniz desteği alabildiniz mi? Özellikle yolların durumu içler acısı, bunun için acil asfaltlama yapılması şart.



Sn. Sinem Baştaş, şirketinizin organize ettiği Esentepe’deki Sun Valley Oktobeer Fest için geri sayım devam ediyor. Biraları kamyonlarla getirmenizde fayda var. Zira Esentepe bölgesinde yabancı sayısı oldukça arttı.



Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi olarak, sorumluluk bölgenizdeki okullarda inşaat çalışmaları ne durumda? Yeni derslikler ne zaman hazır olur?



Sn. Osman Cook, Avcılık Federasyonu olarak doğaya av hayvanları bırakmayı planlıyor musunuz? Bu iş yapılacaksa hazır üveyik ve fassa avı da bitmişken, şimdi yapılması gerek diye düşünüyoruz.

