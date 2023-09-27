Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, dünkü basın toplantısında belirttiğiniz gibi ülkemizde en büyük sıkıntı istatistiki bilgiye dayalı olmayan plansız büyüme ve gelişme. Bu nedenle iyi bir istatistiki bilgi için sistem önemli.





Sn. Dursun Oğuz, ülkede istatistik bilgiye sahip olmak için öncelikle nüfusun ne kadar olduğunu bilmek gerekir değil mi? Bunun için de bir nüfus sayımı en kısa sürede yapılması şart herhalde. Siz ne dersiniz?





Sn. Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın tüm itirazlarına rağmen 5 kez bütünlemeye giren ve geçemeyen bazı lise öğrencilerini bir üst sınıfa geçirmek için yasa çıkarmaya çalıştığınız iddiaları umarız gerçek değildir.





Sn. Prof. Dr. Mustafa Tümer, DAÜ Rektör Vekilliği göreviniz hayırlısı olsun. Sizin gibi DAÜ’nün öz evladı bir kişinin DAÜ’yü daha ileriye taşıyacağına inancımız sonsuz. Yolunuz açık olsun.



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele bölgesi bu hafta sonu yine oldukça büyük bir spor festivaline ev sahipliği yapacak. Umarız, herhangi bir sorun karşılaşılmadan keyifli bir şekilde tamamlanır.



Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi olarak önceki akşam yine muhteşem bir organizasyona imza atmışsınız. Fazıl Say ile Genco Erkal’ın Girne Amfi Tiyatrosu’ndaki konserlerine ilgi oldukça yoğunmuş.

