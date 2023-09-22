Mesajınız var

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Sn. Ünal Üstel, DAÜ konusunda geçtiğimiz günlerde üniversitede yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında hükümet olarak atacağınız adımlar merakla bekleniyor. Umarız atılacak adımlar uzlaşı içinde olur.

Sn. Özdemir Berova, uzun zamandır ödeneceği söylenen ancak ödenmeyen kredi kartına KDV iadesi ödemelerinin Eylül ayı başında ödenmeye başlandığı ancak sadece 1 yıllık ödendiği bildirildi. Acaba geriye dönük ödemeler devam edecek mi?

Sn. Erhan Arıklı, yeni havalimanında muhaceret problemi nedeniyle gerek girişlerde gerekse çıkışlarda uzun kuyruklar oluşuyormuş. Bu sorunun ilerleyen günlerde devam etmemesi için nasıl bir çalışma var? 

Sn. Hüseyin Ekmekçi, ülkemizde uzun bir aradan sonra yapılacak olan Spor Şurası’nın koordinatörlüğünü üstlenmişsiniz. Allah kolaylık versin. İnşallah bu şuradan çıkacak kararlar hayata geçer.

Sn. Halil Kasım, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi bünyesinde kış öncesi temizlik çalışmalarına hız vermişsiniz. Ancak belediye temizlerken vatandaşın kirletmesine göz yummamanızda fayda var.

Sn. Hasan Hüda Ecer, bir Galatasaraylı olarak Şampiyonlar Ligi ilk maçında alınan bir puanı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu oyunla bundan sonraki maçlarda ne yapılır sizce?
 
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