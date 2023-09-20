Mesajınız var

Sn. Hakan Dinçyürek, dün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından yapılan “Üst solunum yolu şikayetleri olan kişilerin maske takmaları gerekiyor” açıklaması ülkede Covid -19 vakalarının artışa geçtiğine işaret olsa gerek… Allah kolaylık versin.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, yine bir eğitim yılına sorunlarla başlandı. İlkokullarda eksik öğretmenler, İskele bölgesinde yabancı nüfustan kaynaklı dil problemleri gibi birçok sorun var. Bir yıl da sorunsuz başlanamayacak mı eğitim?



Sn. Özdemir Berova, göreve geldiğiniz günden beridir, sürekli olarak Maliye Bakanlığı’na bağlı daire ve kurum kuruluşlara ziyaretlerde bulunarak sorunları yerinde tespit ediyormuşsunuz. Kolay gelsin.



Sn. Murat Şenkul, Girne Limanı için yeni bir proje hazırlayarak estetik görünüm sağlamak istiyormuşsunuz. Umarız bu proje limanda işleri aksatmaz.



Sn. Hakan Özsaygın, Gençlik Dairesi olarak Su Sporları Federasyonu ile yaptığınız protokol ile gençlere yönelik yüzme kursları düzenleyeceksiniz. Çok yerinde bir protokol, zira ada ülkesi olmamıza karşın birçok genç yüzme bilmiyor.



Sn. Göksel Saydam, eski bir Vergi Dairesi müdürü ve muhasebe uzmanı olarak ülkede hükümetlerin yürüttüğü vergi politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz. Özellikle KDV konusunda.

