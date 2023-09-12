Sn. Ersin Tatar, anlaşılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Kıbrıs konusunda yeni bir sayfa açılması için çalışma başlatılacak gibi. Siz ne dersiniz?



Sn. Ünal Üstel, ülkede yeni yatırımların yapılması adına yapılan çalışmalar yavaş yavaş hayat buluyor. Bugün itibariyle Güzelyurt narenciye bölgesine Türkiye’den gelen suyun verilmeye başlanacak olması çok güzel bir gelişme.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, ilkokul öğretmenlerine bu yıl kurs zorunluluğu getirilmesi nedeniyle okullarda hazırlıklar aksamış diye haberler alıyoruz. İnşallah sıkıntı olmaz.



Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu olarak iki gün üst üste gerçekleştirmiş olduğunuz organizasyonları başarıyla sonuçlandırmışsınız. Özellikle Cumartesi akşamki organizasyon çok beğenilmiş.



Sn. Murat Şenkul, Eylül ayı itibariyle Girne’de başlatmış olduğunuz kültürel ve sportif etkinlikle tam hız sürüyor. Oldukça güzel etkinlikler bölge halkının beğenisini kazanıyormuş. Kolay gelsin…



Sn. Hakan Törehan, hem Değirmenlik hem de Karşıyaka’nın sezona kupayla başlaması herhalde keyfinizi yerine getirmiş olsa gerek. İnşallah sezona da iyi başlangıç yaparlar.

